История обменного курса кувейтский динар–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс кувейтских динара/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 336,208, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.999% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 341,441, и минимумом, равным 330,895, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.172%.