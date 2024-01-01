科威特第納爾兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌維德角埃斯庫多的匯率目前為333.121，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.235%。

在過去一星期，科威特第納爾兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見334.156，並在23-07-2024低見332.219。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.159%。