Kuveyt dinarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile KWD → CVE çevirin

1.000 kwd
334.835 cve

1.00000 KWD = 334.83500 CVE

09:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.0732589.11711.452861.652040.94774518.3105
1 GBP1.1696611.25535104.2381.699371.932351.1085421.4173
1 USD0.931750.796591183.03481.35371.539290.8830517.0608
1 INR0.01122120.009593450.012043110.01630280.01853790.01063470.205466

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Kuveyt dinarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Cape Verde Escudosu
1 KWD334.83500 CVE
5 KWD1674.17500 CVE
10 KWD3348.35000 CVE
20 KWD6696.70000 CVE
50 KWD16741.75000 CVE
100 KWD33483.50000 CVE
250 KWD83708.75000 CVE
500 KWD167417.50000 CVE
1000 KWD334835.00000 CVE
2000 KWD669670.00000 CVE
5000 KWD1674175.00000 CVE
10000 KWD3348350.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kuveyt Dinarı
1 CVE0.00299 KWD
5 CVE0.01493 KWD
10 CVE0.02987 KWD
20 CVE0.05973 KWD
50 CVE0.14933 KWD
100 CVE0.29866 KWD
250 CVE0.74664 KWD
500 CVE1.49328 KWD
1000 CVE2.98655 KWD
2000 CVE5.97310 KWD
5000 CVE14.93275 KWD
10000 CVE29.86550 KWD