20,000 وون كوري جنوبي إلى مانات أذربيجاني

حوّل KRW إلى AZN بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.001227 AZN

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى AZN،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى AZN متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى AZN اليوم

KRWAZN
1000 KRW1.23 AZN
2000 KRW2.45 AZN
5000 KRW6.13 AZN
10000 KRW12.27 AZN
20000 KRW24.54 AZN
30000 KRW36.81 AZN
40000 KRW49.08 AZN
50000 KRW61.34 AZN
60000 KRW73.61 AZN
45000000 KRW55,209.60 AZN
75000000 KRW92,016 AZN
78000000 KRW95,696.64 AZN
100000000 KRW122,688 AZN
330000000 KRW404,870.40 AZN
500000000 KRW613,440 AZN
1800000000 KRW2,208,384 AZN
1900000000 KRW2,331,072 AZN
10000000000 KRW12,268,800 AZN
15200000000 KRW18,648,576 AZN
36100000000 KRW44,290,368 AZN
45600000000 KRW55,945,728 AZN
AZNKRW
1 AZN815 KRW
5 AZN4,075 KRW
10 AZN8,151 KRW
20 AZN16,302 KRW
50 AZN40,754 KRW
100 AZN81,508 KRW
250 AZN203,769 KRW
500 AZN407,539 KRW
1000 AZN815,077 KRW
2000 AZN1,630,154 KRW
5000 AZN4,075,385 KRW
10000 AZN8,150,770 KRW

الأسئلة الشائعة