فرنك قمري إلى يوان صيني

تحويل KMF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
15.76 cny

1.00000 KMF = 0.01576 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436951.659640.964218.3132
1GBP1.1532711.2305102.2971.65731.914131.1119821.1214
1USD0.93730.812678183.13451.346851.555570.903717.1649
1INR0.01127440.009775460.012028710.01620090.01871150.01087030.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Chinese Yuan RMB
1 KMF0.01576 CNY
5 KMF0.07880 CNY
10 KMF0.15759 CNY
20 KMF0.31519 CNY
50 KMF0.78797 CNY
100 KMF1.57594 CNY
250 KMF3.93985 CNY
500 KMF7.87970 CNY
1000 KMF15.75940 CNY
2000 KMF31.51880 CNY
5000 KMF78.79700 CNY
10000 KMF157.59400 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / فرنك جزر القمر
1 CNY63.45410 KMF
5 CNY317.27050 KMF
10 CNY634.54100 KMF
20 CNY1269.08200 KMF
50 CNY3172.70500 KMF
100 CNY6345.41000 KMF
250 CNY15863.52500 KMF
500 CNY31727.05000 KMF
1000 CNY63454.10000 KMF
2000 CNY126908.20000 KMF
5000 CNY317270.50000 KMF
10000 CNY634541.00000 KMF