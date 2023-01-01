Коморские франки в китайские юани

Сконвертируйте KMF в CNY по реальному обменному курсу

1000 kmf
15.84 cny

1.00000 KMF = 0.01584 CNY

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KMF к CNY

1 мин. назад 1 KMF → 0 CNY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859151.0729588.93681.454971.671130.956618.5105
1GBP1.1639411.24885103.5171.69351.94511.1134321.5452
1USD0.932050.800737182.891.356051.557510.891517.252
1INR0.01124390.009660230.012064210.01635960.01879010.01075520.208131

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из коморских франков в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коморский франк

KMF в USD

KMF в EUR

KMF в GBP

KMF в INR

KMF в JPY

KMF в RUB

KMF в AUD

KMF в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк Комор / Китайский юань RMB
1 KMF0.01584 CNY
5 KMF0.07922 CNY
10 KMF0.15845 CNY
20 KMF0.31690 CNY
50 KMF0.79224 CNY
100 KMF1.58449 CNY
250 KMF3.96122 CNY
500 KMF7.92245 CNY
1000 KMF15.84490 CNY
2000 KMF31.68980 CNY
5000 KMF79.22450 CNY
10000 KMF158.44900 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Франк Комор
1 CNY63.11200 KMF
5 CNY315.56000 KMF
10 CNY631.12000 KMF
20 CNY1262.24000 KMF
50 CNY3155.60000 KMF
100 CNY6311.20000 KMF
250 CNY15778.00000 KMF
500 CNY31556.00000 KMF
1000 CNY63112.00000 KMF
2000 CNY126224.00000 KMF
5000 CNY315560.00000 KMF
10000 CNY631120.00000 KMF