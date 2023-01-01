فرنك قمري إلى فرنك سويسري

تحويل KMF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٫٩٥ chf

1.00000 KMF = 0.00195 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:30 UTC
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KMF إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066988.69621.436951.659640.964218.3132
1GBP1.1532711.2305102.2971.65731.914131.1119821.1214
1USD0.93730.812678183.13451.346851.555570.903717.1649
1INR0.01127440.009775460.012028710.01620090.01871150.01087030.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الفرنك السويسري
1 KMF0.00195 CHF
5 KMF0.00974 CHF
10 KMF0.01949 CHF
20 KMF0.03898 CHF
50 KMF0.09744 CHF
100 KMF0.19489 CHF
250 KMF0.48721 CHF
500 KMF0.97442 CHF
1000 KMF1.94885 CHF
2000 KMF3.89770 CHF
5000 KMF9.74425 CHF
10000 KMF19.48850 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / فرنك جزر القمر
1 CHF513.12400 KMF
5 CHF2565.62000 KMF
10 CHF5131.24000 KMF
20 CHF10262.48000 KMF
50 CHF25656.20000 KMF
100 CHF51312.40000 KMF
250 CHF128281.00000 KMF
500 CHF256562.00000 KMF
1000 CHF513124.00000 KMF
2000 CHF1026248.00000 KMF
5000 CHF2565620.00000 KMF
10000 CHF5131240.00000 KMF