Komor frangından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KMF → CHF çevirin

1.000 kmf
1,93 chf

1.00000 KMF = 0.00193 CHF

08:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854771.0730589.09081.452051.652120.94764518.311
1 GBP1.1699111.25545104.2351.698871.932951.1086521.4235
1 USD0.93190.796527183.02581.35321.539650.8831517.0644
1 INR0.01122450.009593730.012044410.01629850.01854420.01063710.205531

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / İsviçre Frangı
1 KMF0.00193 CHF
5 KMF0.00963 CHF
10 KMF0.01926 CHF
20 KMF0.03853 CHF
50 KMF0.09631 CHF
100 KMF0.19263 CHF
250 KMF0.48157 CHF
500 KMF0.96315 CHF
1000 KMF1.92630 CHF
2000 KMF3.85260 CHF
5000 KMF9.63150 CHF
10000 KMF19.26300 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Komor Frangı
1 CHF519.13000 KMF
5 CHF2595.65000 KMF
10 CHF5191.30000 KMF
20 CHF10382.60000 KMF
50 CHF25956.50000 KMF
100 CHF51913.00000 KMF
250 CHF129782.50000 KMF
500 CHF259565.00000 KMF
1000 CHF519130.00000 KMF
2000 CHF1038260.00000 KMF
5000 CHF2595650.00000 KMF
10000 CHF5191300.00000 KMF