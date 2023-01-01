سوم قيرغيزستاني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KGS إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kgs
935.89 btn

1.00000 KGS = 0.93589 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KGS إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065988.61311.43631.660540.963618.3172
1GBP1.1540711.2301102.2641.657561.916341.1120621.1389
1USD0.93820.812942183.13451.34751.557880.90417.1847
1INR0.0112850.009778640.012028710.01620870.01873920.01087390.20671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

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KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / نغولتروم بوتاني
1 KGS0.93589 BTN
5 KGS4.67947 BTN
10 KGS9.35894 BTN
20 KGS18.71788 BTN
50 KGS46.79470 BTN
100 KGS93.58940 BTN
250 KGS233.97350 BTN
500 KGS467.94700 BTN
1000 KGS935.89400 BTN
2000 KGS1871.78800 BTN
5000 KGS4679.47000 BTN
10000 KGS9358.94000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Kyrgystani Som
1 BTN1.06850 KGS
5 BTN5.34250 KGS
10 BTN10.68500 KGS
20 BTN21.37000 KGS
50 BTN53.42500 KGS
100 BTN106.85000 KGS
250 BTN267.12500 KGS
500 BTN534.25000 KGS
1000 BTN1068.50000 KGS
2000 BTN2137.00000 KGS
5000 BTN5342.50000 KGS
10000 BTN10685.00000 KGS