Kırgızistan somundan Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile KGS → BTN çevirin

1.000 kgs
929,36 btn

1.00000 KGS = 0.92936 BTN

08:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550651.0731589.11.452351.651640.94800518.3033
1 GBP1.169511.25505104.2031.698521.931591.1086921.4058
1 USD0.931850.796781183.02661.353351.539050.8833517.0557
1 INR0.01122330.00959670.012044310.01630020.01853690.01063940.205425

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Kırgızistan somundan Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Bhutan Ngultrumu
1 KGS0.92936 BTN
5 KGS4.64682 BTN
10 KGS9.29364 BTN
20 KGS18.58728 BTN
50 KGS46.46820 BTN
100 KGS92.93640 BTN
250 KGS232.34100 BTN
500 KGS464.68200 BTN
1000 KGS929.36400 BTN
2000 KGS1858.72800 BTN
5000 KGS4646.82000 BTN
10000 KGS9293.64000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kırgızistan Somu
1 BTN1.07600 KGS
5 BTN5.38000 KGS
10 BTN10.76000 KGS
20 BTN21.52000 KGS
50 BTN53.80000 KGS
100 BTN107.60000 KGS
250 BTN269.00000 KGS
500 BTN538.00000 KGS
1000 BTN1076.00000 KGS
2000 BTN2152.00000 KGS
5000 BTN5380.00000 KGS
10000 BTN10760.00000 KGS