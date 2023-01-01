شلن كيني إلى ريال عماني

تحويل KES إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٫٦١٤ omr

1.00000 KES = 0.00261 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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KES إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066588.66291.436631.660960.9635518.3182
1GBP1.1538711.23065102.3091.657751.91661.1118121.1376
1USD0.937650.812579183.13451.347051.557390.9034517.176
1INR0.01127870.009774270.012028710.01620330.01873340.01086730.206605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الريال العماني
1 KES0.00261 OMR
5 KES0.01307 OMR
10 KES0.02614 OMR
20 KES0.05228 OMR
50 KES0.13071 OMR
100 KES0.26142 OMR
250 KES0.65356 OMR
500 KES1.30712 OMR
1000 KES2.61425 OMR
2000 KES5.22850 OMR
5000 KES13.07125 OMR
10000 KES26.14250 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / شلن كيني
1 OMR382.51900 KES
5 OMR1912.59500 KES
10 OMR3825.19000 KES
20 OMR7650.38000 KES
50 OMR19125.95000 KES
100 OMR38251.90000 KES
250 OMR95629.75000 KES
500 OMR191259.50000 KES
1000 OMR382519.00000 KES
2000 OMR765038.00000 KES
5000 OMR1912595.00000 KES
10000 OMR3825190.00000 KES