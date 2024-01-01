10 آلاف ريال عماني إلى شلن كيني

تحويل OMR إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

10,000 omr
3,351,470 kes

ر.ع.1.000 OMR = Ksh335.1 KES

Mid-market exchange rate at 12:36
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OMR إلى KES مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.241.5091.6510.94821.525
1 GBP1.1811.312110.0661.7821.9491.11825.409
1 USD0.90.762183.9021.3581.4860.85319.369
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / شلن كيني
1 OMR٣٣٥٫١٤٧٠٠ KES
5 OMR١٬٦٧٥٫٧٣٥٠٠ KES
10 OMR٣٬٣٥١٫٤٧٠٠٠ KES
20 OMR٦٬٧٠٢٫٩٤٠٠٠ KES
50 OMR١٦٬٧٥٧٫٣٥٠٠٠ KES
100 OMR٣٣٬٥١٤٫٧٠٠٠٠ KES
250 OMR٨٣٬٧٨٦٫٧٥٠٠٠ KES
500 OMR١٦٧٬٥٧٣٫٥٠٠٠٠ KES
1000 OMR٣٣٥٬١٤٧٫٠٠٠٠٠ KES
2000 OMR٦٧٠٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ KES
5000 OMR١٬٦٧٥٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ KES
10000 OMR٣٬٣٥١٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / الريال العماني
1 KES٠٫٠٠٢٩٨ OMR
5 KES٠٫٠١٤٩٢ OMR
10 KES٠٫٠٢٩٨٤ OMR
20 KES٠٫٠٥٩٦٨ OMR
50 KES٠٫١٤٩١٩ OMR
100 KES٠٫٢٩٨٣٨ OMR
250 KES٠٫٧٤٥٩٤ OMR
500 KES١٫٤٩١٨٨ OMR
1000 KES٢٫٩٨٣٧٦ OMR
2000 KES٥٫٩٦٧٥٢ OMR
5000 KES١٤٫٩١٨٨٠ OMR
10000 KES٢٩٫٨٣٧٦٠ OMR