Kenya şilininden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile KES → OMR çevirin

1.000 kes
2,575 omr

1.00000 KES = 0.00258 OMR

08:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.073489.12581.453011.65240.94858518.3134
1 GBP1.1692111.25505104.2081.69891.932041.1090921.4125
1 USD0.93160.796781183.03131.353651.539410.8837517.0611
1 INR0.01122010.009596150.012043710.01630290.01854010.01064360.205478

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Kenya şilininden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → EUR

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Umman Riyali
1 KES0.00258 OMR
5 KES0.01288 OMR
10 KES0.02575 OMR
20 KES0.05150 OMR
50 KES0.12876 OMR
100 KES0.25753 OMR
250 KES0.64381 OMR
500 KES1.28763 OMR
1000 KES2.57525 OMR
2000 KES5.15050 OMR
5000 KES12.87625 OMR
10000 KES25.75250 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Kenya Şilini
1 OMR388.31200 KES
5 OMR1941.56000 KES
10 OMR3883.12000 KES
20 OMR7766.24000 KES
50 OMR19415.60000 KES
100 OMR38831.20000 KES
250 OMR97078.00000 KES
500 OMR194156.00000 KES
1000 OMR388312.00000 KES
2000 OMR776624.00000 KES
5000 OMR1941560.00000 KES
10000 OMR3883120.00000 KES