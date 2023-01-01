شلن كيني إلى ليو مولدوفي

تحويل KES إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢٢٫١٥ mdl

1.00000 KES = 0.12215 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:42 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MDL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.436671.660830.9634518.317
1GBP1.153811.2302102.2721.657571.91621.1116321.1335
1USD0.937850.812876183.13451.34741.557630.903617.1789
1INR0.01128130.009777840.012028710.01620750.01873630.01086910.20664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / مولدوفى Leu
1 KES0.12215 MDL
5 KES0.61075 MDL
10 KES1.22151 MDL
20 KES2.44302 MDL
50 KES6.10755 MDL
100 KES12.21510 MDL
250 KES30.53775 MDL
500 KES61.07550 MDL
1000 KES122.15100 MDL
2000 KES244.30200 MDL
5000 KES610.75500 MDL
10000 KES1221.51000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / شلن كيني
1 MDL8.18661 KES
5 MDL40.93305 KES
10 MDL81.86610 KES
20 MDL163.73220 KES
50 MDL409.33050 KES
100 MDL818.66100 KES
250 MDL2046.65250 KES
500 MDL4093.30500 KES
1000 MDL8186.61000 KES
2000 MDL16373.22000 KES
5000 MDL40933.05000 KES
10000 MDL81866.10000 KES