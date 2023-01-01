ألف شلن كيني إلى ليو مولدوفي

تحويل KES إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢١٫٣٦ mdl

1.00000 KES = 0.12136 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 00:03
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KES إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870151.057687.97651.450711.675670.945919.2987
1GBP1.1492311.21535101.0991.66711.925611.0870522.1772
1USD0.945550.822808183.1851.37171.584410.894418.2476
1INR0.01136670.009891310.012021410.01648980.01904680.01075190.219362

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / مولدوفى Leu
1 KES0.12136 MDL
5 KES0.60681 MDL
10 KES1.21362 MDL
20 KES2.42724 MDL
50 KES6.06810 MDL
100 KES12.13620 MDL
250 KES30.34050 MDL
500 KES60.68100 MDL
1000 KES121.36200 MDL
2000 KES242.72400 MDL
5000 KES606.81000 MDL
10000 KES1213.62000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / شلن كيني
1 MDL8.23982 KES
5 MDL41.19910 KES
10 MDL82.39820 KES
20 MDL164.79640 KES
50 MDL411.99100 KES
100 MDL823.98200 KES
250 MDL2059.95500 KES
500 MDL4119.91000 KES
1000 MDL8239.82000 KES
2000 MDL16479.64000 KES
5000 MDL41199.10000 KES
10000 MDL82398.20000 KES