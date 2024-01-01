Kenya şilininden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile KES → MDL çevirin

1.000 kes
119,23 mdl

1.00000 KES = 0.11923 MDL

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0735589.1371.4531.652120.94868518.3154
1 GBP1.1690811.25505104.2071.698651.931441.1090921.4119
1 USD0.93150.796781183.03011.353451.538940.8837517.0606
1 INR0.01121870.009596290.012043810.01630070.01853470.01064370.205475

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Kenya şilininden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Moldova Leyi
1 KES0.11923 MDL
5 KES0.59615 MDL
10 KES1.19231 MDL
20 KES2.38462 MDL
50 KES5.96155 MDL
100 KES11.92310 MDL
250 KES29.80775 MDL
500 KES59.61550 MDL
1000 KES119.23100 MDL
2000 KES238.46200 MDL
5000 KES596.15500 MDL
10000 KES1192.31000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kenya Şilini
1 MDL8.38710 KES
5 MDL41.93550 KES
10 MDL83.87100 KES
20 MDL167.74200 KES
50 MDL419.35500 KES
100 MDL838.71000 KES
250 MDL2096.77500 KES
500 MDL4193.55000 KES
1000 MDL8387.10000 KES
2000 MDL16774.20000 KES
5000 MDL41935.50000 KES
10000 MDL83871.00000 KES