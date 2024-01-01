50 Moldova leyinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MDL → KES çevirin

50 mdl
367 kes

1,000L MDL = 7,330Ksh KES

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,49927,6451
Düşük7,17737,1773
Ortalama7,32347,3608
Değişim1.53%-3.86%
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1 MDL → KES istatistikleri

MDL → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,4992, en düşük 7,1773 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3234 oldu. MDL → KES kurundaki değişiklik 1.53 değerindeydi.

MDL → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,6451, en düşük 7,1773 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,3608 oldu. MDL → KES kurundaki değişiklik -3.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,191,3851,53483,751,6781,336
1 GBP1,277123,2221,7681,958106,9192,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,073
1 CAD0,7220,56513,13211,10760,4611,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kenya Şilini
1 MDL7,33042 KES
5 MDL36,65210 KES
10 MDL73,30420 KES
20 MDL146,60840 KES
50 MDL366,52100 KES
100 MDL733,04200 KES
250 MDL1.832,60500 KES
500 MDL3.665,21000 KES
1000 MDL7.330,42000 KES
2000 MDL14.660,84000 KES
5000 MDL36.652,10000 KES
10000 MDL73.304,20000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Moldova Leyi
1 KES0,13642 MDL
5 KES0,68209 MDL
10 KES1,36418 MDL
20 KES2,72836 MDL
50 KES6,82090 MDL
100 KES13,64180 MDL
250 KES34,10450 MDL
500 KES68,20900 MDL
1000 KES136,41800 MDL
2000 KES272,83600 MDL
5000 KES682,09000 MDL
10000 KES1.364,18000 MDL