شلن كيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل KES إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٧٠٤٫٩٥ cve

1.00000 KES = 0.70495 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 16:40 UTC
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KES إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل شلن كيني / اسكودو الرأس الأخضر
1 KES0.70495 CVE
5 KES3.52477 CVE
10 KES7.04953 CVE
20 KES14.09906 CVE
50 KES35.24765 CVE
100 KES70.49530 CVE
250 KES176.23825 CVE
500 KES352.47650 CVE
1000 KES704.95300 CVE
2000 KES1409.90600 CVE
5000 KES3524.76500 CVE
10000 KES7049.53000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / شلن كيني
1 CVE1.41854 KES
5 CVE7.09270 KES
10 CVE14.18540 KES
20 CVE28.37080 KES
50 CVE70.92700 KES
100 CVE141.85400 KES
250 CVE354.63500 KES
500 CVE709.27000 KES
1000 CVE1418.54000 KES
2000 CVE2837.08000 KES
5000 CVE7092.70000 KES
10000 CVE14185.40000 KES