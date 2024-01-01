Kenya şilininden Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile KES → CVE çevirin

1.000 kes
690,11 cve

1.00000 KES = 0.69011 CVE

08:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.073589.14171.453091.651540.9486718.3191
1 GBP1.1691111.25505104.2171.698841.930851.109121.4172
1 USD0.931550.796781183.03841.35361.538460.8837517.0648
1 INR0.01121810.009595330.012042610.01630090.01852710.01064270.205505

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Kenya şilininden Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Cape Verde Escudosu
1 KES0.69011 CVE
5 KES3.45057 CVE
10 KES6.90114 CVE
20 KES13.80228 CVE
50 KES34.50570 CVE
100 KES69.01140 CVE
250 KES172.52850 CVE
500 KES345.05700 CVE
1000 KES690.11400 CVE
2000 KES1380.22800 CVE
5000 KES3450.57000 CVE
10000 KES6901.14000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Kenya Şilini
1 CVE1.44904 KES
5 CVE7.24520 KES
10 CVE14.49040 KES
20 CVE28.98080 KES
50 CVE72.45200 KES
100 CVE144.90400 KES
250 CVE362.26000 KES
500 CVE724.52000 KES
1000 CVE1449.04000 KES
2000 CVE2898.08000 KES
5000 CVE7245.20000 KES
10000 CVE14490.40000 KES