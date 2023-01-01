شلن كيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KES إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٥٦٣٫٤٢ btn

1.00000 KES = 0.56342 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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KES إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.436841.661240.9637518.3203
1GBP1.1536711.22985102.2431.657531.91641.1118521.1342
1USD0.9380.813107183.13451.347751.558240.90417.1844
1INR0.01128290.009780620.012028710.01621170.01874360.01087390.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى EUR

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KES إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / نغولتروم بوتاني
1 KES0.56342 BTN
5 KES2.81712 BTN
10 KES5.63423 BTN
20 KES11.26846 BTN
50 KES28.17115 BTN
100 KES56.34230 BTN
250 KES140.85575 BTN
500 KES281.71150 BTN
1000 KES563.42300 BTN
2000 KES1126.84600 BTN
5000 KES2817.11500 BTN
10000 KES5634.23000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / شلن كيني
1 BTN1.77486 KES
5 BTN8.87430 KES
10 BTN17.74860 KES
20 BTN35.49720 KES
50 BTN88.74300 KES
100 BTN177.48600 KES
250 BTN443.71500 KES
500 BTN887.43000 KES
1000 BTN1774.86000 KES
2000 BTN3549.72000 KES
5000 BTN8874.30000 KES
10000 BTN17748.60000 KES