Kenya şilininden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile KES → BTN çevirin

1.000 kes
555,43 btn

1.00000 KES = 0.55543 BTN

08:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553551.073589.14171.453091.651540.9486718.3191
1 GBP1.1691111.25505104.2171.698841.930851.109121.4172
1 USD0.931550.796781183.03841.35361.538460.8837517.0648
1 INR0.01121810.009595330.012042610.01630090.01852710.01064270.205505

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Bhutan Ngultrumu
1 KES0.55543 BTN
5 KES2.77713 BTN
10 KES5.55427 BTN
20 KES11.10854 BTN
50 KES27.77135 BTN
100 KES55.54270 BTN
250 KES138.85675 BTN
500 KES277.71350 BTN
1000 KES555.42700 BTN
2000 KES1110.85400 BTN
5000 KES2777.13500 BTN
10000 KES5554.27000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kenya Şilini
1 BTN1.80042 KES
5 BTN9.00210 KES
10 BTN18.00420 KES
20 BTN36.00840 KES
50 BTN90.02100 KES
100 BTN180.04200 KES
250 BTN450.10500 KES
500 BTN900.21000 KES
1000 BTN1800.42000 KES
2000 BTN3600.84000 KES
5000 BTN9002.10000 KES
10000 BTN18004.20000 KES