دولار جامايكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل JMD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
235.17 uah

1.00000 JMD = 0.23517 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.65461.437991.661320.963318.3194
1GBP1.15311.2296102.2221.658051.915561.1106921.1229
1USD0.937750.813273183.13451.348451.557880.903317.1787
1INR0.01127970.009782610.012028710.01622010.01873920.01086550.206637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / هريفنيا الأوكرانية
1 JMD0.23517 UAH
5 JMD1.17584 UAH
10 JMD2.35168 UAH
20 JMD4.70336 UAH
50 JMD11.75840 UAH
100 JMD23.51680 UAH
250 JMD58.79200 UAH
500 JMD117.58400 UAH
1000 JMD235.16800 UAH
2000 JMD470.33600 UAH
5000 JMD1175.84000 UAH
10000 JMD2351.68000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار جامايكي
1 UAH4.25228 JMD
5 UAH21.26140 JMD
10 UAH42.52280 JMD
20 UAH85.04560 JMD
50 UAH212.61400 JMD
100 UAH425.22800 JMD
250 UAH1063.07000 JMD
500 UAH2126.14000 JMD
1000 UAH4252.28000 JMD
2000 UAH8504.56000 JMD
5000 UAH21261.40000 JMD
10000 UAH42522.80000 JMD