Jamaika dolarından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile JMD → UAH çevirin

1.000 jmd
242,12 uah

1.00000 JMD = 0.24212 UAH

07:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0736589.14311.453881.652910.9492118.3247
1 GBP1.1692111.25535104.2291.699931.932651.1098221.4259
1 USD0.93140.796591183.02811.354151.539530.8841517.0677
1 INR0.01121790.009594230.012044110.01630950.01854220.01064880.205565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Ukrayna Grivnası
1 JMD0.24212 UAH
5 JMD1.21061 UAH
10 JMD2.42123 UAH
20 JMD4.84246 UAH
50 JMD12.10615 UAH
100 JMD24.21230 UAH
250 JMD60.53075 UAH
500 JMD121.06150 UAH
1000 JMD242.12300 UAH
2000 JMD484.24600 UAH
5000 JMD1210.61500 UAH
10000 JMD2421.23000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Jamaika Doları
1 UAH4.13013 JMD
5 UAH20.65065 JMD
10 UAH41.30130 JMD
20 UAH82.60260 JMD
50 UAH206.50650 JMD
100 UAH413.01300 JMD
250 UAH1032.53250 JMD
500 UAH2065.06500 JMD
1000 UAH4130.13000 JMD
2000 UAH8260.26000 JMD
5000 UAH20650.65000 JMD
10000 UAH41301.30000 JMD