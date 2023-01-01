دولار جامايكي إلى ليو روماني

تحويل JMD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٩٫٩٧ ron

1.00000 JMD = 0.02997 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 16:4 UTC
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JMD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Romanian Leu
1 JMD0.02997 RON
5 JMD0.14984 RON
10 JMD0.29967 RON
20 JMD0.59935 RON
50 JMD1.49836 RON
100 JMD2.99673 RON
250 JMD7.49182 RON
500 JMD14.98365 RON
1000 JMD29.96730 RON
2000 JMD59.93460 RON
5000 JMD149.83650 RON
10000 JMD299.67300 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار جامايكي
1 RON33.36980 JMD
5 RON166.84900 JMD
10 RON333.69800 JMD
20 RON667.39600 JMD
50 RON1668.49000 JMD
100 RON3336.98000 JMD
250 RON8342.45000 JMD
500 RON16684.90000 JMD
1000 RON33369.80000 JMD
2000 RON66739.60000 JMD
5000 RON166849.00000 JMD
10000 RON333698.00000 JMD