Jamaika dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile JMD → RON çevirin

1.000 jmd
29,66 ron

1.00000 JMD = 0.02966 RON

07:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855231.0737589.14961.453911.652560.94932518.3255
1 GBP1.1692811.25555104.2441.700081.932361.1100221.4282
1 USD0.93130.796464183.02641.354051.539050.8841517.0668
1 INR0.01121710.00959290.012044410.01630870.01853690.0106490.205559

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Rumen Leyi
1 JMD0.02966 RON
5 JMD0.14830 RON
10 JMD0.29660 RON
20 JMD0.59321 RON
50 JMD1.48302 RON
100 JMD2.96604 RON
250 JMD7.41510 RON
500 JMD14.83020 RON
1000 JMD29.66040 RON
2000 JMD59.32080 RON
5000 JMD148.30200 RON
10000 JMD296.60400 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Jamaika Doları
1 RON33.71500 JMD
5 RON168.57500 JMD
10 RON337.15000 JMD
20 RON674.30000 JMD
50 RON1685.75000 JMD
100 RON3371.50000 JMD
250 RON8428.75000 JMD
500 RON16857.50000 JMD
1000 RON33715.00000 JMD
2000 RON67430.00000 JMD
5000 RON168575.00000 JMD
10000 RON337150.00000 JMD