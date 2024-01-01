250 Romanya leyinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile RON → JMD çevirin

1,000L RON = 33,70J$ JMD

23:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 RON → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,641335,3017
Düşük33,509033,5090
Ortalama34,187334,6987
Değişim-2.70%-3.80%
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1 RON → JMD istatistikleri

RON → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,6413, en düşük 33,5090 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,1873 oldu. RON → JMD kurundaki değişiklik -2.70 değerindeydi.

RON → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,3017, en düşük 33,5090 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,6987 oldu. RON → JMD kurundaki değişiklik -3.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4180,93689,428
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,197
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57554,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Jamaika Doları
1 RON33,70400 JMD
5 RON168,52000 JMD
10 RON337,04000 JMD
20 RON674,08000 JMD
50 RON1.685,20000 JMD
100 RON3.370,40000 JMD
250 RON8.426,00000 JMD
500 RON16.852,00000 JMD
1000 RON33.704,00000 JMD
2000 RON67.408,00000 JMD
5000 RON168.520,00000 JMD
10000 RON337.040,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Rumen Leyi
1 JMD0,02967 RON
5 JMD0,14835 RON
10 JMD0,29670 RON
20 JMD0,59340 RON
50 JMD1,48351 RON
100 JMD2,96701 RON
250 JMD7,41753 RON
500 JMD14,83505 RON
1000 JMD29,67010 RON
2000 JMD59,34020 RON
5000 JMD148,35050 RON
10000 JMD296,70100 RON