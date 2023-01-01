10 ليو روماني إلى دولار جامايكي

تحويل RON إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٣٣٣٫٩٣ jmd

1.00000 RON = 33.39270 JMD

Mid-market exchange rate at 14:37
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930751.366951.537750.806941.34960.897783.2202
1EUR1.074411.468651.652160.866751.450010.964689.4118
1CAD0.7315560.68089711.124950.5903210.9873080.65671860.8802
1AUD0.65030.6052680.88892810.5247530.8776450.58377454.1181

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار جامايكي
1 RON33.39270 JMD
5 RON166.96350 JMD
10 RON333.92700 JMD
20 RON667.85400 JMD
50 RON1669.63500 JMD
100 RON3339.27000 JMD
250 RON8348.17500 JMD
500 RON16696.35000 JMD
1000 RON33392.70000 JMD
2000 RON66785.40000 JMD
5000 RON166963.50000 JMD
10000 RON333927.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Romanian Leu
1 JMD0.02995 RON
5 JMD0.14973 RON
10 JMD0.29947 RON
20 JMD0.59893 RON
50 JMD1.49734 RON
100 JMD2.99467 RON
250 JMD7.48667 RON
500 JMD14.97335 RON
1000 JMD29.94670 RON
2000 JMD59.89340 RON
5000 JMD149.73350 RON
10000 JMD299.46700 RON