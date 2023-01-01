دولار جامايكي إلى دينار جزائري

تحويل JMD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٨٨٢٫٦٢ dzd

1.00000 JMD = 0.88262 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:56 UTC
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JMD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660440.963518.3041
1GBP1.1532711.23102.2551.658661.914991.1111821.1102
1USD0.937650.813008183.13451.34851.55690.903417.1628
1INR0.01127870.009779430.012028710.01622070.01872750.01086670.206446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Algerian Dinar
1 JMD0.88262 DZD
5 JMD4.41312 DZD
10 JMD8.82624 DZD
20 JMD17.65248 DZD
50 JMD44.13120 DZD
100 JMD88.26240 DZD
250 JMD220.65600 DZD
500 JMD441.31200 DZD
1000 JMD882.62400 DZD
2000 JMD1765.24800 DZD
5000 JMD4413.12000 DZD
10000 JMD8826.24000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار جامايكي
1 DZD1.13299 JMD
5 DZD5.66495 JMD
10 DZD11.32990 JMD
20 DZD22.65980 JMD
50 DZD56.64950 JMD
100 DZD113.29900 JMD
250 DZD283.24750 JMD
500 DZD566.49500 JMD
1000 DZD1132.99000 JMD
2000 DZD2265.98000 JMD
5000 DZD5664.95000 JMD
10000 DZD11329.90000 JMD