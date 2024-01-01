Jamaika dolarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile JMD → DZD çevirin

1.000 jmd
861,91 dzd

1.00000 JMD = 0.86191 DZD

07:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073589.1231.453571.652430.9491818.3295
1 GBP1.1696811.25565104.2451.700211.932811.1102421.4396
1 USD0.93150.7964183.0211.354051.539290.8841517.0745
1 INR0.01122040.009592760.012045110.01630970.0185410.01064970.205665

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Cezayir Dinarı
1 JMD0.86191 DZD
5 JMD4.30954 DZD
10 JMD8.61907 DZD
20 JMD17.23814 DZD
50 JMD43.09535 DZD
100 JMD86.19070 DZD
250 JMD215.47675 DZD
500 JMD430.95350 DZD
1000 JMD861.90700 DZD
2000 JMD1723.81400 DZD
5000 JMD4309.53500 DZD
10000 JMD8619.07000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Jamaika Doları
1 DZD1.16022 JMD
5 DZD5.80110 JMD
10 DZD11.60220 JMD
20 DZD23.20440 JMD
50 DZD58.01100 JMD
100 DZD116.02200 JMD
250 DZD290.05500 JMD
500 DZD580.11000 JMD
1000 DZD1160.22000 JMD
2000 DZD2320.44000 JMD
5000 DZD5801.10000 JMD
10000 DZD11602.20000 JMD