دولار جامايكي إلى ريال برازيلي

تحويل JMD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٣١٫٦٥ brl

1.00000 JMD = 0.03165 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066788.67961.438441.660750.963418.3079
1GBP1.15311.2299102.2471.658521.914841.110821.1089
1USD0.93750.813074183.13451.34851.55690.903217.1631
1INR0.01127660.009780230.012028710.01622070.01872750.01086430.20645

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الريال البرازيلي
1 JMD0.03165 BRL
5 JMD0.15825 BRL
10 JMD0.31649 BRL
20 JMD0.63298 BRL
50 JMD1.58246 BRL
100 JMD3.16492 BRL
250 JMD7.91230 BRL
500 JMD15.82460 BRL
1000 JMD31.64920 BRL
2000 JMD63.29840 BRL
5000 JMD158.24600 BRL
10000 JMD316.49200 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار جامايكي
1 BRL31.59640 JMD
5 BRL157.98200 JMD
10 BRL315.96400 JMD
20 BRL631.92800 JMD
50 BRL1579.82000 JMD
100 BRL3159.64000 JMD
250 BRL7899.10000 JMD
500 BRL15798.20000 JMD
1000 BRL31596.40000 JMD
2000 BRL63192.80000 JMD
5000 BRL157982.00000 JMD
10000 BRL315964.00000 JMD