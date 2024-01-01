5 روبية هندية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل INR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

5 inr
0.48 mop

₹1.000 INR = MOP$0.09628 MOP

Mid-market exchange rate at 06:26
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.1204.040.989
1 EUR1.0711.46613.9320.8461.612299.041.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Macanese Pataca
1 INR٠٫٠٩٦٢٨ MOP
5 INR٠٫٤٨١٤٢ MOP
10 INR٠٫٩٦٢٨٣ MOP
20 INR١٫٩٢٥٦٧ MOP
50 INR٤٫٨١٤١٧ MOP
100 INR٩٫٦٢٨٣٤ MOP
250 INR٢٤٫٠٧٠٨٥ MOP
300 INR٢٨٫٨٨٥٠٢ MOP
500 INR٤٨٫١٤١٧٠ MOP
600 INR٥٧٫٧٧٠٠٤ MOP
1000 INR٩٦٫٢٨٣٤٠ MOP
2000 INR١٩٢٫٥٦٦٨٠ MOP
5000 INR٤٨١٫٤١٧٠٠ MOP
10000 INR٩٦٢٫٨٣٤٠٠ MOP
25000 INR٢٬٤٠٧٫٠٨٥٠٠ MOP
50000 INR٤٬٨١٤٫١٧٠٠٠ MOP
100000 INR٩٬٦٢٨٫٣٤٠٠٠ MOP
1000000 INR٩٦٬٢٨٣٫٤٠٠٠٠ MOP
1000000000 INR٩٦٬٢٨٣٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الروبية الهندية
1 MOP١٠٫٣٨٦٠٠ INR
5 MOP٥١٫٩٣٠٠٠ INR
10 MOP١٠٣٫٨٦٠٠٠ INR
20 MOP٢٠٧٫٧٢٠٠٠ INR
50 MOP٥١٩٫٣٠٠٠٠ INR
100 MOP١٬٠٣٨٫٦٠٠٠٠ INR
250 MOP٢٬٥٩٦٫٥٠٠٠٠ INR
500 MOP٥٬١٩٣٫٠٠٠٠٠ INR
1000 MOP١٠٬٣٨٦٫٠٠٠٠٠ INR
2000 MOP٢٠٬٧٧٢٫٠٠٠٠٠ INR
5000 MOP٥١٬٩٣٠٫٠٠٠٠٠ INR
10000 MOP١٠٣٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ INR