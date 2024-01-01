ألف باتاكا ماكاوية إلى روبية هندية

تحويل MOP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mop
10,274 inr

1.00000 MOP = 10.27400 INR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese patacas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الروبية الهندية
1 MOP10.27400 INR
5 MOP51.37000 INR
10 MOP102.74000 INR
20 MOP205.48000 INR
50 MOP513.70000 INR
100 MOP1027.40000 INR
250 MOP2568.50000 INR
500 MOP5137.00000 INR
1000 MOP10274.00000 INR
2000 MOP20548.00000 INR
5000 MOP51370.00000 INR
10000 MOP102740.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Macanese Pataca
1 INR0.09733 MOP
5 INR0.48666 MOP
10 INR0.97333 MOP
20 INR1.94666 MOP
50 INR4.86665 MOP
100 INR9.73329 MOP
250 INR24.33322 MOP
500 INR48.66645 MOP
1000 INR97.33290 MOP
2000 INR194.66580 MOP
5000 INR486.66450 MOP
10000 INR973.32900 MOP