ألف روبية هندية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل INR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
96.28 mop

₹1.000 INR = MOP$0.09628 MOP

Mid-market exchange rate at 06:25
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.099204.040.989
1 EUR1.0711.46613.9320.8461.611299.0261.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Macanese Pataca
1 INR٠٫٠٩٦٢٨ MOP
5 INR٠٫٤٨١٤١ MOP
10 INR٠٫٩٦٢٨٢ MOP
20 INR١٫٩٢٥٦٤ MOP
50 INR٤٫٨١٤١١ MOP
100 INR٩٫٦٢٨٢٢ MOP
250 INR٢٤٫٠٧٠٥٥ MOP
300 INR٢٨٫٨٨٤٦٦ MOP
500 INR٤٨٫١٤١١٠ MOP
600 INR٥٧٫٧٦٩٣٢ MOP
1000 INR٩٦٫٢٨٢٢٠ MOP
2000 INR١٩٢٫٥٦٤٤٠ MOP
5000 INR٤٨١٫٤١١٠٠ MOP
10000 INR٩٦٢٫٨٢٢٠٠ MOP
25000 INR٢٬٤٠٧٫٠٥٥٠٠ MOP
50000 INR٤٬٨١٤٫١١٠٠٠ MOP
100000 INR٩٬٦٢٨٫٢٢٠٠٠ MOP
1000000 INR٩٦٬٢٨٢٫٢٠٠٠٠ MOP
1000000000 INR٩٦٬٢٨٢٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الروبية الهندية
1 MOP١٠٫٣٨٦١٠ INR
5 MOP٥١٫٩٣٠٥٠ INR
10 MOP١٠٣٫٨٦١٠٠ INR
20 MOP٢٠٧٫٧٢٢٠٠ INR
50 MOP٥١٩٫٣٠٥٠٠ INR
100 MOP١٬٠٣٨٫٦١٠٠٠ INR
250 MOP٢٬٥٩٦٫٥٢٥٠٠ INR
500 MOP٥٬١٩٣٫٠٥٠٠٠ INR
1000 MOP١٠٬٣٨٦٫١٠٠٠٠ INR
2000 MOP٢٠٬٧٧٢٫٢٠٠٠٠ INR
5000 MOP٥١٬٩٣٠٫٥٠٠٠٠ INR
10000 MOP١٠٣٬٨٦١٫٠٠٠٠٠ INR