20 روبية هندية إلى كونا كرواتية

تحويل INR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

20 inr
1.68 hrk

₹1.000 INR = kn0.08407 HRK

Mid-market exchange rate at 05:18
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.506279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.9950.989
1 EUR1.071.46513.9290.8461.611298.7611.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0480.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Croatian Kuna
1 INR٠٫٠٨٤٠٧ HRK
5 INR٠٫٤٢٠٣٤ HRK
10 INR٠٫٨٤٠٦٧ HRK
20 INR١٫٦٨١٣٤ HRK
50 INR٤٫٢٠٣٣٦ HRK
100 INR٨٫٤٠٦٧١ HRK
250 INR٢١٫٠١٦٧٨ HRK
300 INR٢٥٫٢٢٠١٣ HRK
500 INR٤٢٫٠٣٣٥٥ HRK
600 INR٥٠٫٤٤٠٢٦ HRK
1000 INR٨٤٫٠٦٧١٠ HRK
2000 INR١٦٨٫١٣٤٢٠ HRK
5000 INR٤٢٠٫٣٣٥٥٠ HRK
10000 INR٨٤٠٫٦٧١٠٠ HRK
25000 INR٢٬١٠١٫٦٧٧٥٠ HRK
50000 INR٤٬٢٠٣٫٣٥٥٠٠ HRK
100000 INR٨٬٤٠٦٫٧١٠٠٠ HRK
1000000 INR٨٤٬٠٦٧٫١٠٠٠٠ HRK
1000000000 INR٨٤٬٠٦٧٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الروبية الهندية
1 HRK١١٫٨٩٥٣٠ INR
5 HRK٥٩٫٤٧٦٥٠ INR
10 HRK١١٨٫٩٥٣٠٠ INR
20 HRK٢٣٧٫٩٠٦٠٠ INR
50 HRK٥٩٤٫٧٦٥٠٠ INR
100 HRK١٬١٨٩٫٥٣٠٠٠ INR
250 HRK٢٬٩٧٣٫٨٢٥٠٠ INR
500 HRK٥٬٩٤٧٫٦٥٠٠٠ INR
1000 HRK١١٬٨٩٥٫٣٠٠٠٠ INR
2000 HRK٢٣٬٧٩٠٫٦٠٠٠٠ INR
5000 HRK٥٩٬٤٧٦٫٥٠٠٠٠ INR
10000 HRK١١٨٬٩٥٣٫٠٠٠٠٠ INR