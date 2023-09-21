كونا كرواتية إلى روبية سريلانكي

تحويل HRK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٤٦٬٠٠٨٫٧٠ lkr

1.00000 HRK = 46.00870 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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HRK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.064288.49151.438321.66320.9639518.3424
1GBP1.1523411.2263101.9711.657411.916541.110821.1364
1USD0.939650.815461183.15311.351551.562870.905817.2359
1INR0.01130050.009806740.01202610.01625380.0187950.01089320.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / روبية سريلانكية
1 HRK46.00870 LKR
5 HRK230.04350 LKR
10 HRK460.08700 LKR
20 HRK920.17400 LKR
50 HRK2300.43500 LKR
100 HRK4600.87000 LKR
250 HRK11502.17500 LKR
500 HRK23004.35000 LKR
1000 HRK46008.70000 LKR
2000 HRK92017.40000 LKR
5000 HRK230043.50000 LKR
10000 HRK460087.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Croatian Kuna
1 LKR0.02174 HRK
5 LKR0.10868 HRK
10 LKR0.21735 HRK
20 LKR0.43470 HRK
50 LKR1.08675 HRK
100 LKR2.17350 HRK
250 LKR5.43375 HRK
500 LKR10.86750 HRK
1000 LKR21.73500 HRK
2000 LKR43.47000 HRK
5000 LKR108.67500 HRK
10000 LKR217.35000 HRK