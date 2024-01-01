Hırvat kunasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile HRK → LKR çevirin

1.000 hrk
44.566,60 lkr

1.00000 HRK = 44.56660 LKR

05:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.35431.347350.931851.540950.795641.6435219.0553
1 CAD0.73838910.9948680.6880571.137820.5874921.2135614.0702
1 SGD0.7421981.0051610.6916071.143690.5905221.2198214.1428
1 EUR1.073151.453371.4459111.653670.8538251.7637420.4492

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Sri Lanka Rupisi
1 HRK44.56660 LKR
5 HRK222.83300 LKR
10 HRK445.66600 LKR
20 HRK891.33200 LKR
50 HRK2228.33000 LKR
100 HRK4456.66000 LKR
250 HRK11141.65000 LKR
500 HRK22283.30000 LKR
1000 HRK44566.60000 LKR
2000 HRK89133.20000 LKR
5000 HRK222833.00000 LKR
10000 HRK445666.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hırvat Kunası
1 LKR0.02244 HRK
5 LKR0.11219 HRK
10 LKR0.22438 HRK
20 LKR0.44877 HRK
50 LKR1.12191 HRK
100 LKR2.24383 HRK
250 LKR5.60958 HRK
500 LKR11.21915 HRK
1000 LKR22.43830 HRK
2000 LKR44.87660 HRK
5000 LKR112.19150 HRK
10000 LKR224.38300 HRK