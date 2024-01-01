250 Sri Lanka rupisinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile LKR → HRK çevirin

250 lkr
5,80 hrk

1,000Sr LKR = 0,02322kn HRK

06:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine euroyu kabul etti.
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1 LKR → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02330,0237
Düşük0,02310,0230
Ortalama0,02320,0232
Değişim0.28%-1.82%
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1 LKR → HRK istatistikleri

LKR → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0233, en düşük 0,0231 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0232 oldu. LKR → HRK kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

LKR → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0237, en düşük 0,0230 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0232 oldu. LKR → HRK kurundaki değişiklik -1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77983,7251,5320,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6131,1090,6690,9672,659
1 GBP1,2841,7731107,4661,9661,1861,7154,715
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Hırvat Kunası
1 LKR0,02322 HRK
5 LKR0,11608 HRK
10 LKR0,23217 HRK
20 LKR0,46433 HRK
50 LKR1,16084 HRK
100 LKR2,32167 HRK
250 LKR5,80418 HRK
500 LKR11,60835 HRK
1000 LKR23,21670 HRK
2000 LKR46,43340 HRK
5000 LKR116,08350 HRK
10000 LKR232,16700 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Sri Lanka Rupisi
1 HRK43,07240 LKR
5 HRK215,36200 LKR
10 HRK430,72400 LKR
20 HRK861,44800 LKR
50 HRK2.153,62000 LKR
100 HRK4.307,24000 LKR
250 HRK10.768,10000 LKR
500 HRK21.536,20000 LKR
1000 HRK43.072,40000 LKR
2000 HRK86.144,80000 LKR
5000 HRK215.362,00000 LKR
10000 HRK430.724,00000 LKR