كونا كرواتية إلى فورنت مجري

تحويل HRK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٥١٬٦٥٠ huf

1.00000 HRK = 51.65030 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:55 UTC
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HRK إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.064388.50251.438611.664010.9639518.332
1GBP1.1524111.2265101.991.657861.91761.1108621.1258
1USD0.93960.815328183.15561.35171.563480.905817.2245
1INR0.01129910.009804850.012025610.01625510.01880180.01089280.207136

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Hungarian Forint
1 HRK51.65030 HUF
5 HRK258.25150 HUF
10 HRK516.50300 HUF
20 HRK1033.00600 HUF
50 HRK2582.51500 HUF
100 HRK5165.03000 HUF
250 HRK12912.57500 HUF
500 HRK25825.15000 HUF
1000 HRK51650.30000 HUF
2000 HRK103300.60000 HUF
5000 HRK258251.50000 HUF
10000 HRK516503.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Croatian Kuna
2000 HUF38.72200 HRK
5000 HUF96.80500 HRK
10000 HUF193.61000 HRK
15000 HUF290.41500 HRK
20000 HUF387.22000 HRK
30000 HUF580.83000 HRK
40000 HUF774.44000 HRK
50000 HUF968.05000 HRK
60000 HUF1161.66000 HRK
100000 HUF1936.10000 HRK
150000 HUF2904.15000 HRK
200000 HUF3872.20000 HRK