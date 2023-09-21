كونا كرواتية إلى فورنت مجري
تحويل HRK إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كونا كرواتية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Croatian kuna
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Croatian Kuna / Hungarian Forint
|1 HRK
|51.65030 HUF
|5 HRK
|258.25150 HUF
|10 HRK
|516.50300 HUF
|20 HRK
|1033.00600 HUF
|50 HRK
|2582.51500 HUF
|100 HRK
|5165.03000 HUF
|250 HRK
|12912.57500 HUF
|500 HRK
|25825.15000 HUF
|1000 HRK
|51650.30000 HUF
|2000 HRK
|103300.60000 HUF
|5000 HRK
|258251.50000 HUF
|10000 HRK
|516503.00000 HUF
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Croatian Kuna
|2000 HUF
|38.72200 HRK
|5000 HUF
|96.80500 HRK
|10000 HUF
|193.61000 HRK
|15000 HUF
|290.41500 HRK
|20000 HUF
|387.22000 HRK
|30000 HUF
|580.83000 HRK
|40000 HUF
|774.44000 HRK
|50000 HUF
|968.05000 HRK
|60000 HUF
|1161.66000 HRK
|100000 HUF
|1936.10000 HRK
|150000 HUF
|2904.15000 HRK
|200000 HUF
|3872.20000 HRK