Hırvat kunasından Macar forintine

Reel döviz kuru ile HRK → HUF çevirin

1.000 hrk
51.621 huf

1.00000 HRK = 51.62080 HUF

05:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.07971.453421.653670.949718.3377
1 GBP1.1711911.25685104.3281.702211.936741.1122821.4767
1 USD0.931850.79564183.00771.354351.540950.8849517.0877
1 INR0.01122590.009585130.012047110.0163160.01856390.01066110.205857

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Hırvat kunasından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Macar Forinti
1 HRK51.62080 HUF
5 HRK258.10400 HUF
10 HRK516.20800 HUF
20 HRK1032.41600 HUF
50 HRK2581.04000 HUF
100 HRK5162.08000 HUF
250 HRK12905.20000 HUF
500 HRK25810.40000 HUF
1000 HRK51620.80000 HUF
2000 HRK103241.60000 HUF
5000 HRK258104.00000 HUF
10000 HRK516208.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Hırvat Kunası
2000 HUF38.74400 HRK
5000 HUF96.86000 HRK
10000 HUF193.72000 HRK
15000 HUF290.58000 HRK
20000 HUF387.44000 HRK
30000 HUF581.16000 HRK
40000 HUF774.88000 HRK
50000 HUF968.60000 HRK
60000 HUF1162.32000 HRK
100000 HUF1937.20000 HRK
150000 HUF2905.80000 HRK
200000 HUF3874.40000 HRK