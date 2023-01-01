لمبيرة هندوراسية إلى جنيه مصري

تحويل HNL إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
1253.70 egp

1.00000 HNL = 1.25370 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
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HNL إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.56881.438291.662090.963918.3295
1GBP1.1527411.2281102.0941.657941.915911.1111221.1286
1USD0.93860.814266183.1321.351.560060.905117.2043
1INR0.01129070.009794860.012029110.01623920.01876610.01088750.206952

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / جنيه مصري
1 HNL1.25370 EGP
5 HNL6.26850 EGP
10 HNL12.53700 EGP
20 HNL25.07400 EGP
50 HNL62.68500 EGP
100 HNL125.37000 EGP
250 HNL313.42500 EGP
500 HNL626.85000 EGP
1000 HNL1253.70000 EGP
2000 HNL2507.40000 EGP
5000 HNL6268.50000 EGP
10000 HNL12537.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / لامبيرا هندوراسي
1 EGP0.79764 HNL
5 EGP3.98819 HNL
10 EGP7.97638 HNL
20 EGP15.95276 HNL
50 EGP39.88190 HNL
100 EGP79.76380 HNL
250 EGP199.40950 HNL
500 EGP398.81900 HNL
1000 EGP797.63800 HNL
2000 EGP1595.27600 HNL
5000 EGP3988.19000 HNL
10000 EGP7976.38000 HNL