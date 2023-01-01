الدولار الغياني إلى كرونة آيسلندية

تحويل GYD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٦٥١٫٨٩ isk

1.00000 GYD = 0.65189 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:10 UTC
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GYD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.064588.49331.436921.662240.9629518.2891
1GBP1.1526711.22695101.9981.65621.915911.1099621.0801
1USD0.93940.815029183.13131.349851.561520.9046517.1809
1INR0.01130030.009804120.012029210.01623760.01878380.01088220.206672

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Icelandic Króna
1 GYD0.65189 ISK
5 GYD3.25947 ISK
10 GYD6.51894 ISK
20 GYD13.03788 ISK
50 GYD32.59470 ISK
100 GYD65.18940 ISK
250 GYD162.97350 ISK
500 GYD325.94700 ISK
1000 GYD651.89400 ISK
2000 GYD1303.78800 ISK
5000 GYD3259.47000 ISK
10000 GYD6518.94000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار غياني
1 ISK1.53399 GYD
5 ISK7.66995 GYD
10 ISK15.33990 GYD
20 ISK30.67980 GYD
50 ISK76.69950 GYD
100 ISK153.39900 GYD
250 ISK383.49750 GYD
500 ISK766.99500 GYD
1000 ISK1533.99000 GYD
2000 ISK3067.98000 GYD
5000 ISK7669.95000 GYD
10000 ISK15339.90000 GYD