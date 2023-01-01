الدولار الغياني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GYD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٨٫٢٠ ils

1.00000 GYD = 0.01820 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 13:10 UTC
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GYD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.064588.49331.436921.662240.9629518.2891
1GBP1.1526711.22695101.9981.65621.915911.1099621.0801
1USD0.93940.815029183.13131.349851.561520.9046517.1809
1INR0.01130030.009804120.012029210.01623760.01878380.01088220.206672

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Israeli New Sheqel
1 GYD0.01820 ILS
5 GYD0.09102 ILS
10 GYD0.18205 ILS
20 GYD0.36410 ILS
50 GYD0.91024 ILS
100 GYD1.82048 ILS
250 GYD4.55120 ILS
500 GYD9.10240 ILS
1000 GYD18.20480 ILS
2000 GYD36.40960 ILS
5000 GYD91.02400 ILS
10000 GYD182.04800 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار غياني
1 ILS54.93060 GYD
5 ILS274.65300 GYD
10 ILS549.30600 GYD
20 ILS1098.61200 GYD
50 ILS2746.53000 GYD
100 ILS5493.06000 GYD
250 ILS13732.65000 GYD
500 ILS27465.30000 GYD
1000 ILS54930.60000 GYD
2000 ILS109861.20000 GYD
5000 ILS274653.00000 GYD
10000 ILS549306.00000 GYD