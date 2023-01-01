الدولار الغياني إلى فورنت مجري

تحويل GYD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
١٬٧٣٤ huf

1.00000 GYD = 1.73418 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 13:9 UTC
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GYD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064888.51671.437161.662060.962818.284
1GBP1.1528711.22755102.0461.656821.91611.1099821.0786
1USD0.939150.814631183.12991.34971.560910.904317.1713
1INR0.01129730.009799490.012029410.0162360.01877680.01087820.20656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / Hungarian Forint
1 GYD1.73418 HUF
5 GYD8.67090 HUF
10 GYD17.34180 HUF
20 GYD34.68360 HUF
50 GYD86.70900 HUF
100 GYD173.41800 HUF
250 GYD433.54500 HUF
500 GYD867.09000 HUF
1000 GYD1734.18000 HUF
2000 GYD3468.36000 HUF
5000 GYD8670.90000 HUF
10000 GYD17341.80000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار غياني
2000 HUF1153.28000 GYD
5000 HUF2883.20000 GYD
10000 HUF5766.40000 GYD
15000 HUF8649.60000 GYD
20000 HUF11532.80000 GYD
30000 HUF17299.20000 GYD
40000 HUF23065.60000 GYD
50000 HUF28832.00000 GYD
60000 HUF34598.40000 GYD
100000 HUF57664.00000 GYD
150000 HUF86496.00000 GYD
200000 HUF115328.00000 GYD