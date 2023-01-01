الدولار الغياني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل GYD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٣٩٦٫٦٢ btn

1.00000 GYD = 0.39662 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GYD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0644588.51.436791.661520.962718.2855
1GBP1.152811.22715102.0271.656411.915481.109821.0805
1USD0.939450.814896183.14151.34981.560910.9044517.1784
1INR0.01129940.009801320.012027710.0162350.01877420.01087840.206616

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / نغولتروم بوتاني
1 GYD0.39662 BTN
5 GYD1.98311 BTN
10 GYD3.96622 BTN
20 GYD7.93244 BTN
50 GYD19.83110 BTN
100 GYD39.66220 BTN
250 GYD99.15550 BTN
500 GYD198.31100 BTN
1000 GYD396.62200 BTN
2000 GYD793.24400 BTN
5000 GYD1983.11000 BTN
10000 GYD3966.22000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار غياني
1 BTN2.52129 GYD
5 BTN12.60645 GYD
10 BTN25.21290 GYD
20 BTN50.42580 GYD
50 BTN126.06450 GYD
100 BTN252.12900 GYD
250 BTN630.32250 GYD
500 BTN1260.64500 GYD
1000 BTN2521.29000 GYD
2000 BTN5042.58000 GYD
5000 BTN12606.45000 GYD
10000 BTN25212.90000 GYD