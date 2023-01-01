圭亞那元兌不丹努扎姆匯率

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1 EUR10.86411.097591.431.490571.654230.9575518.9679
1 GBP1.1572711.27015105.8131.725051.914461.1081521.9517
1 USD0.911150.787309183.30751.358151.507270.8724517.2828
1 INR0.01093730.009450630.012003710.01630290.01809290.01047260.207458

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如何將圭亞那元兌換成to Bhutanese ngultrums

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圭亞那元不丹努扎姆兌換率
1 GYD0.39823 BTN
5 GYD1.99117 BTN
10 GYD3.98234 BTN
20 GYD7.96468 BTN
50 GYD19.91170 BTN
100 GYD39.82340 BTN
250 GYD99.55850 BTN
500 GYD199.11700 BTN
1000 GYD398.23400 BTN
2000 GYD796.46800 BTN
5000 GYD1991.17000 BTN
10000 GYD3982.34000 BTN
不丹努扎姆圭亞那元兌換率
1 BTN2.51109 GYD
5 BTN12.55545 GYD
10 BTN25.11090 GYD
20 BTN50.22180 GYD
50 BTN125.55450 GYD
100 BTN251.10900 GYD
250 BTN627.77250 GYD
500 BTN1255.54500 GYD
1000 BTN2511.09000 GYD
2000 BTN5022.18000 GYD
5000 BTN12555.45000 GYD
10000 BTN25110.90000 GYD