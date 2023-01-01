كتزال غواتيمالي إلى ريال عماني

تحويل GTQ إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٤٨٫٩٩٤ omr

1.00000 GTQ = 0.04899 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:58 UTC
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GTQ إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.063988.45961.437171.66260.962118.2985
1GBP1.1527411.2263101.9631.656551.916391.1090521.0917
1USD0.939950.815461183.14651.350851.562740.904417.1995
1INR0.01130460.009807520.01202710.01624660.01879510.01087720.206858

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الريال العماني
1 GTQ0.04899 OMR
5 GTQ0.24497 OMR
10 GTQ0.48994 OMR
20 GTQ0.97989 OMR
50 GTQ2.44971 OMR
100 GTQ4.89943 OMR
250 GTQ12.24857 OMR
500 GTQ24.49715 OMR
1000 GTQ48.99430 OMR
2000 GTQ97.98860 OMR
5000 GTQ244.97150 OMR
10000 GTQ489.94300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Guatemalan Quetzal
1 OMR20.41050 GTQ
5 OMR102.05250 GTQ
10 OMR204.10500 GTQ
20 OMR408.21000 GTQ
50 OMR1020.52500 GTQ
100 OMR2041.05000 GTQ
250 OMR5102.62500 GTQ
500 OMR10205.25000 GTQ
1000 OMR20410.50000 GTQ
2000 OMR40821.00000 GTQ
5000 OMR102052.50000 GTQ
10000 OMR204105.00000 GTQ