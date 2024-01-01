5 ريال عماني إلى كتزال غواتيمالي

تحويل OMR إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
100.56 gtq

ر.ع.1.000 OMR = Q20.11 GTQ

Mid-market exchange rate at 12:12
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OMR إلى GTQ مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.3151.5111.6520.94821.545
1 GBP1.1811.312110.1111.7831.9491.11825.423
1 USD0.8990.762183.8981.3581.4850.85219.37
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Guatemalan Quetzal
1 OMR٢٠٫١١٢١٠ GTQ
5 OMR١٠٠٫٥٦٠٥٠ GTQ
10 OMR٢٠١٫١٢١٠٠ GTQ
20 OMR٤٠٢٫٢٤٢٠٠ GTQ
50 OMR١٬٠٠٥٫٦٠٥٠٠ GTQ
100 OMR٢٬٠١١٫٢١٠٠٠ GTQ
250 OMR٥٬٠٢٨٫٠٢٥٠٠ GTQ
500 OMR١٠٬٠٥٦٫٠٥٠٠٠ GTQ
1000 OMR٢٠٬١١٢٫١٠٠٠٠ GTQ
2000 OMR٤٠٬٢٢٤٫٢٠٠٠٠ GTQ
5000 OMR١٠٠٬٥٦٠٫٥٠٠٠٠ GTQ
10000 OMR٢٠١٬١٢١٫٠٠٠٠٠ GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / الريال العماني
1 GTQ٠٫٠٤٩٧٢ OMR
5 GTQ٠٫٢٤٨٦١ OMR
10 GTQ٠٫٤٩٧٢١ OMR
20 GTQ٠٫٩٩٤٤٣ OMR
50 GTQ٢٫٤٨٦٠٧ OMR
100 GTQ٤٫٩٧٢١٤ OMR
250 GTQ١٢٫٤٣٠٣٥ OMR
500 GTQ٢٤٫٨٦٠٧٠ OMR
1000 GTQ٤٩٫٧٢١٤٠ OMR
2000 GTQ٩٩٫٤٤٢٨٠ OMR
5000 GTQ٢٤٨٫٦٠٧٠٠ OMR
10000 GTQ٤٩٧٫٢١٤٠٠ OMR