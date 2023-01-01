كتزال غواتيمالي إلى روبية سريلانكي
تحويل GTQ إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / روبية سريلانكية
|1 GTQ
|41.19520 LKR
|5 GTQ
|205.97600 LKR
|10 GTQ
|411.95200 LKR
|20 GTQ
|823.90400 LKR
|50 GTQ
|2059.76000 LKR
|100 GTQ
|4119.52000 LKR
|250 GTQ
|10298.80000 LKR
|500 GTQ
|20597.60000 LKR
|1000 GTQ
|41195.20000 LKR
|2000 GTQ
|82390.40000 LKR
|5000 GTQ
|205976.00000 LKR
|10000 GTQ
|411952.00000 LKR