كتزال غواتيمالي إلى روبية سريلانكي

حوّل GTQ إلى LKR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 43.41 LKR

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى LKR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى LKR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى LKR اليوم

GTQLKR
1 GTQ43.41 LKR
5 GTQ217.06 LKR
10 GTQ434.12 LKR
20 GTQ868.24 LKR
50 GTQ2,170.59 LKR
100 GTQ4,341.18 LKR
250 GTQ10,852.95 LKR
500 GTQ21,705.90 LKR
1000 GTQ43,411.80 LKR
2000 GTQ86,823.60 LKR
5000 GTQ217,059 LKR
10000 GTQ434,118 LKR
LKRGTQ
1 LKR0.02 GTQ
5 LKR0.12 GTQ
10 LKR0.23 GTQ
20 LKR0.46 GTQ
50 LKR1.15 GTQ
100 LKR2.30 GTQ
250 LKR5.76 GTQ
500 LKR11.52 GTQ
1000 LKR23.04 GTQ
2000 LKR46.07 GTQ
5000 LKR115.18 GTQ
10000 LKR230.35 GTQ

الأسئلة الشائعة

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