كتزال غواتيمالي إلى روبية سريلانكي

تحويل GTQ إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٤١٬١٩٥٫٢٠ lkr

1.00000 GTQ = 41.19520 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:53 UTC
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GTQ إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063888.45121.437091.662580.962618.3052
1GBP1.1526711.2263101.9631.656611.916541.1095621.1014
1USD0.940.815461183.14651.35091.562870.904917.2074
1INR0.01130570.009807520.01202710.01624720.01879650.01088320.206953

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / روبية سريلانكية
1 GTQ41.19520 LKR
5 GTQ205.97600 LKR
10 GTQ411.95200 LKR
20 GTQ823.90400 LKR
50 GTQ2059.76000 LKR
100 GTQ4119.52000 LKR
250 GTQ10298.80000 LKR
500 GTQ20597.60000 LKR
1000 GTQ41195.20000 LKR
2000 GTQ82390.40000 LKR
5000 GTQ205976.00000 LKR
10000 GTQ411952.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Guatemalan Quetzal
1 LKR0.02427 GTQ
5 LKR0.12137 GTQ
10 LKR0.24275 GTQ
20 LKR0.48549 GTQ
50 LKR1.21374 GTQ
100 LKR2.42747 GTQ
250 LKR6.06867 GTQ
500 LKR12.13735 GTQ
1000 LKR24.27470 GTQ
2000 LKR48.54940 GTQ
5000 LKR121.37350 GTQ
10000 LKR242.74700 GTQ