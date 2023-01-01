كتزال غواتيمالي إلى جنيه مصري

تحويل GTQ إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gtq
٣٬٩٢٨٫٨٠ egp

1.00000 GTQ = 3.92880 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:53 UTC
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GTQ إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GTQ → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063788.45091.437641.662810.96318.3368
1GBP1.1523411.2258101.931.656731.916211.109721.1312
1USD0.94010.815794183.1541.351551.563230.905317.2387
1INR0.01130570.009810640.012025910.01625360.01879920.0108870.207311

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كتزال غواتيمالي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GTQ في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GTQ الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكيتزال الغواتيمالي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه مصري
1 GTQ3.92880 EGP
5 GTQ19.64400 EGP
10 GTQ39.28800 EGP
20 GTQ78.57600 EGP
50 GTQ196.44000 EGP
100 GTQ392.88000 EGP
250 GTQ982.20000 EGP
500 GTQ1964.40000 EGP
1000 GTQ3928.80000 EGP
2000 GTQ7857.60000 EGP
5000 GTQ19644.00000 EGP
10000 GTQ39288.00000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Guatemalan Quetzal
1 EGP0.25453 GTQ
5 EGP1.27266 GTQ
10 EGP2.54531 GTQ
20 EGP5.09062 GTQ
50 EGP12.72655 GTQ
100 EGP25.45310 GTQ
250 EGP63.63275 GTQ
500 EGP127.26550 GTQ
1000 EGP254.53100 GTQ
2000 EGP509.06200 GTQ
5000 EGP1272.65500 GTQ
10000 EGP2545.31000 GTQ