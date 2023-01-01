فرنك غيني إلى جنيه مصري

تحويل GNF إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gnf
٣٫٦٠ egp

1.00000 GNF = 0.00360 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:37 UTC
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GNF إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GNF → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.0630588.39761.437031.663220.9636518.305
1GBP1.1525411.22505101.8691.656021.916691.1106421.0945
1USD0.940750.816293183.15471.35181.564580.906517.2193
1INR0.01131250.009816560.012025810.01625640.01881530.01090140.207075

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean franc

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GNF إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / جنيه مصري
1 GNF0.00360 EGP
5 GNF0.01799 EGP
10 GNF0.03599 EGP
20 GNF0.07197 EGP
50 GNF0.17993 EGP
100 GNF0.35987 EGP
250 GNF0.89967 EGP
500 GNF1.79933 EGP
1000 GNF3.59867 EGP
2000 GNF7.19734 EGP
5000 GNF17.99335 EGP
10000 GNF35.98670 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Guinean Franc
1 EGP277.88000 GNF
5 EGP1389.40000 GNF
10 EGP2778.80000 GNF
20 EGP5557.60000 GNF
50 EGP13894.00000 GNF
100 EGP27788.00000 GNF
250 EGP69470.00000 GNF
500 EGP138940.00000 GNF
1000 EGP277880.00000 GNF
2000 EGP555760.00000 GNF
5000 EGP1389400.00000 GNF
10000 EGP2778800.00000 GNF